Arsenal'in Benfica Maçı Hazırlıkları Sürüyor
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Arsenal'in Benfica Maçı Hazırlıkları Sürüyor

17.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:18

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu mücadelesinde Benfica'ya konuk olacak Arsenal, hazırlıklarını sürdürüyor. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu mücadelesinde Benfica'ya konuk olacak Arsenal, hazırlıklarını sürdürüyor. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Arsenal'in Benfica Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Kaynak: Dugout

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