Arsenal'in Bakü'deki İlk Eğitimi

Arsenal takımı, Azerbaycan'da ilk kez antrenman yaparken yeni çevre ile başa çıkıyor. Antrenman kafa tenis oyunlarından, normal bir rondodan ve pratik bir maçtan oluşmaktadır. Arsenal, Çarşamba günü Avrupa Ligi Finalinde Chelsea'yi canlandırıyor.

Arsenal takımı, Azerbaycan'da ilk kez antrenman yaparken yeni çevre ile başa çıkıyor. Antrenman kafa tenis oyunlarından, normal bir rondodan ve pratik bir maçtan oluşmaktadır. Arsenal, Çarşamba günü Avrupa Ligi Finalinde Chelsea'yi canlandırıyor.

Arsenal'in Bakü'deki İlk Eğitimi
Kaynak: Dugout

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