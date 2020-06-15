Arsenal'in Anfield'da Kazandığı Unutulmaz 1989 Sezonu Şampiyonluğu
Arsenal, İngiliz futbol tarihinin en dramatik finallerinden birinde galip gelerek 1989 sezonu şampiyonluğunu kazandı. Michael Thomas'ın son dakika golüyle Liverpool'u Anfield'da 2-0 mağlup eden Arsenal, kupayı müzesine götürdü.
15.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:49
Arsenal, İngiliz futbol tarihinin en dramatik finallerinden birinde galip gelerek 1989 sezonu şampiyonluğunu kazandı. Michael Thomas'ın son dakika golüyle Liverpool'u Anfield'da 2-0 mağlup eden Arsenal, kupayı müzesine götürdü.
Kaynak: Dugout