İngiliz Ekibi Arsenal, 19 Yaşındaki Guendouzi'yi Transfer Etti
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Lorient takımından 19 yaşındaki genç futbolcu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Lorient takımından Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı.
Arsenal Kulübü, 19 yaşındaki Fransız futbolcu Guendouzi ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında, transferin 8 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
PSG ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Paris Saint-Germain'in altyapısından yetişen Guendouzi, 2016'da Lorient'a transfer olmuştu.
Orta sahada görev yapan Guendouzi, geçen sezon Lorient'da 21 maçta forma giydi.
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