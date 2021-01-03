Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i farklı geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i farklı geçti

03.01.2021 01:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 01:30
Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i farklı geçti

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i 4-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i 4-0 yendi.

Arsenal, Premier Lig'in 17. haftasında Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 23. dakikada Tierney ve 28. dakikada Saka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun üstünlüğünü sağlayan Arsenal, 60. ve 64. dakikalarda Lacazette'nin attığı gollerle farkı 4'e çıkardı, maç bu skorla tamamlandı: 0-4

Bu sonuçla Arsenal puanını 23'e yükseltirken, West Bromwich 8 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Engin Özkoç Fikri Sağlar Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Prens Harry Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Can Bartu Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Hisarcık Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i farklı geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 01:30:28. #1.15#
title