Arsenal'de Rob Holding En Az 6 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Rob Holding, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.
Arsenal forması giyen Rob Holding, sakatlığı nedeniyle sahalardan 6-9 ay uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United ile oynanan son lig maçında sakatlanan 23 yaşındaki savunma oyuncusunun çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.
16 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Ameliyata alınacak İngiliz oyuncu, sahalardan 6-9 ay uzak kalacak. Holding, bu sezon Arsenal formasıyla 16 karşılaşmada görev almıştı.
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