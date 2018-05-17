Arsenal'dan Mesut Özil'e Destek Mesajı: Mutlu Ramazanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul etmesinden ötürü Almanya Futbol Federasyonu'nun tepkisini tepkisini çeken Mesut Özil'e formasını giydiği İngiliz kulübü Arsenal'dan destek geldi.

Mesut'un Twitter'daki Ramazan paylaşımında kullandığı fotoğrafla bir mesaj yayımlayan Arsenal, "Kulüp olarak tüm İslam alemine mutlu Ramazanlar dileriz." ifadesini kullandı.

"BU GÜZEL JESTİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Arsenal'ın bu paylaşımına Türkiye Futbol Federasyonu ise resmi Twitter hesabından teşekkür etti. TFF, Arsenal kulübünü alıntılayarak "Bu güzel jestiniz için teşekkürler." mesajını paylaştı.

TFF'nin Almancada teşekkürler anlamına gelen "Danke" ifadesini kullanması da dikkatlerden kaçmadı.