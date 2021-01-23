Arsenal'dan Federasyon Kupası'na erken veda
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Arsenal'dan Federasyon Kupası'na erken veda

23.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:52
Arsenal'dan Federasyon Kupası'na erken veda

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Arsenal, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenilerek elendi.

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Arsenal, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenilerek elendi.

Kupanın son şampiyonu Arsenal, 4. tur mücadelesinde Southampton ile karşı karşıya geldi. 24'üncü dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı golle öne geçen ve skoru korumayı bilen ev sahibi ekip, kupada tur atlayan taraf oldu.

Altı resmi maçın ardından kaybeden Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 508 dakika sonra kalesinde gol gördü. En son 26 Aralık'ta Chelsea ile oynanan derbi maçta Tammy Abraham, Kuzey Londra ekibinin ağlarını havalandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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