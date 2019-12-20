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Arsenal'da teknik direktörlüğe Arteta getirildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın yeni teknik direktörü Mikel Arteta oldu.

20.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:32
Arsenal'da teknik direktörlüğe Arteta getirildi

İngiltere Premier Lig takımlarından 'ın yeni teknik direktörü oldu.

ile yolların ayrıldığı 29 Kasım'dan bu yana Fredrik Ljungberg'in geçici olarak yürüttüğü Arsenal Teknik Direktörlüğü'ne, Mikel Arteta getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki İspanyol teknik adam, 2011'den 2016'ya kadar top koşturduğu Arsenal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Arsenal'ın yarın Everton'a konuk olacağı 18. hafta maçında takımın başında Ljungberg olacak. Arteta, pazar gününden itibaren göreve başlayacak.

Arteta, 2016 yazından beri Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola'nın yardımcılığını üstleniyordu.

Kaynak: AA
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