Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Arsenal Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 39 yaşındaki Arteta'nın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.
Martta da Kovid-19'a yakalanan İspanyol teknik direktörün, 1 Ocak Cumartesi günü Manchester City'yi ağırlayacakları lig karşılaşmasında takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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