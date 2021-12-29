Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Arsenal Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 39 yaşındaki Arteta'nın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Martta da Kovid-19'a yakalanan İspanyol teknik direktörün, 1 Ocak Cumartesi günü Manchester City'yi ağırlayacakları lig karşılaşmasında takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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