Arsenal'da Mesut Özil'den sonra 10 numaralı formanın sahibi Emile Smith Rowe oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arsenal'da Mesut Özil'den sonra 10 numaralı formanın sahibi Emile Smith Rowe oldu

Arsenal'da Mesut Özil'den sonra 10 numaralı formanın sahibi Emile Smith Rowe oldu
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fenerbahçe'ye transferinden önce Mesut Özil'in taşıdığı 10 numaralı formayı Emile Smith Rowe'un giyeceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fenerbahçe'ye transferinden önce Mesut Özil'in taşıdığı 10 numaralı formayı Emile Smith Rowe'un giyeceğini açıkladı.

Arsenal Kulübü, 20 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. Emile Smith Rowe'un gelecek sezon 10 numaralı formanın yeni sahibi olacağı belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Arsenal'da geçen sezon düzenli forma şansı bulan Emile Smith Rowe, 33 maça çıkıp 4 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Evertonlı yıldız ortaya çıktı! Eşi de evi terk etti
Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Evertonlı yıldız ortaya çıktı! Eşi de evi terk etti
11 yaşındaki minik taraftarın isteği Başkan Ali Koç'u hayrete düşürdü
11 yaşındaki minik taraftarın isteği Başkan Ali Koç'u hayrete düşürdü
Boupendza'dan dikkat çeken Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe'ye transferi an meselesi
Boupendza'dan dikkat çeken Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe'ye transferi an meselesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Serra Arıtürk Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Gökhan Gönül Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arsenal'da Mesut Özil'den sonra 10 numaralı formanın sahibi Emile Smith Rowe oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 18:31:46. #1.15#

title