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Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Calum Chambers, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

02.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:16
Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Calum Chambers, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle 6-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Calum Chambers, takımının Chelsea'ye 2-1 yenildiği mücadelenin 23. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Chambers, bu sezon Arsenal ile 18 maça çıktı ve 1 gol attı.

Kaynak: AA
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