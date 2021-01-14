Arsenal - Crystal Palace İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Arsenal - Crystal Palace İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

14.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:13
Arsenal - Crystal Palace İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın merak edilen maçları bugün oynanıyor. Peki Arsenal - Crystal Palace maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Arsenal - Crystal Palace maçıdır. Peki Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Arsenal - Crystal Palace maçı 14 Ocak Perşembe günü akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal - Crystal Palace maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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