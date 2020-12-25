Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, hangi gün? Arsenal Chelsea maçı saat kaçta, ne zaman?
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Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, hangi gün? Arsenal Chelsea maçı saat kaçta, ne zaman?

25.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:14
Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, hangi gün? Arsenal Chelsea maçı saat kaçta, ne zaman?

Premier Lig heyecanı devam ediyor. Premier Lig 15. hafta karşılaşmalarında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Arsenal Chelsea maçı saat kaçta?

Premier Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor. Premier Lig'de Londra derbisinde Arsenal ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Her iki ekip de 3 puana ulaşıp lig tablosunda yukarı sıralara çıkmak istiyor. Futbolseverler "Arsenal Chelsea maçı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

ARSENAL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal - Chelsea, İngiltere Premier Lig maçı 26 12 2020 günü S Sport Plus, S Sport, Idman TV, kanalından yayınlanacak.

ARSENAL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, S Sport Plus , S Sport , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

ARSENAL CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN?

Arsenal-Chelsea Maçı 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

ARSENAL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal-Chelsea Maçı 20:30'de başlayacak.

ARSENAL CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier LigMaçı Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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