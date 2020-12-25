Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, hangi gün? Arsenal Chelsea maçı saat kaçta, ne zaman?

Premier Lig heyecanı devam ediyor. Premier Lig 15. hafta karşılaşmalarında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Arsenal Chelsea maçı saat kaçta?