Arsenal, Brighton'dan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı kadrosuna kattı
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Arsenal, Brighton'dan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı kadrosuna kattı

22.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:45
Arsenal, Brighton'dan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brighton'dan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brighton'dan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Arsenal Kulübü, 28 yaşındaki file bekçisi Ryan ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ryan, Alman Bernd Leno ve İzlandalı Alex Runarsson'dan sonra Arsenal'ın kadrosundaki üçüncü kaleci olacak.

Avustralya Milli Takımı'nda 59 kez görev yapan Ryan, 2017'de transfer olduğu Brighton'ın kalesini 124 maçta korumuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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