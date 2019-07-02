Arsenal Adidas Ev Takımı

Arsenal'in yeni Adidas ev setine bir göz atın. 2019-20 sezonu için yepyeni kit tasarımı, beyaz kollu ve kontrast yakalıyla tamamlanan klasik, tamamen kırmızı bir gövdeye sahiptir. Beyaz yüksek yakalı tasarım, merkezi bir kırmızı şeritli ve siyah süslemeyle süslenmiştir.