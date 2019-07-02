Arsenal Adidas Ev Takımı

Arsenal'in yeni Adidas ev setine bir göz atın. 2019-20 sezonu için yepyeni kit tasarımı, beyaz kollu ve kontrast yakalıyla tamamlanan klasik, tamamen kırmızı bir gövdeye sahiptir. Beyaz yüksek yakalı tasarım, merkezi bir kırmızı şeritli ve siyah süslemeyle süslenmiştir.

Arsenal'in yeni Adidas ev setine bir göz atın. 2019-20 sezonu için yepyeni kit tasarımı, beyaz kollu ve kontrast yakalıyla tamamlanan klasik, tamamen kırmızı bir gövdeye sahiptir. Beyaz yüksek yakalı tasarım, merkezi bir kırmızı şeritli ve siyah süslemeyle süslenmiştir.

Kaynak: Dugout

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