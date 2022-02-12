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Arsenal, ABD'li kaleci Matt Turner'ı renklerine bağladı

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Arsenal, ABD'li kaleci Matt Turner'ı renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ABD'li milli kaleci Matt Turner'ı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ABD'li milli kaleci Matt Turner'ı kadrosuna kattı.

Amerikan 1. Futbol Ligi'nden (MLS) yapılan açıklamada, New England Revolution forması giyen 27 yaşındaki kalecinin transferi konusunda kulüplerin anlaşmaya vardığı belirtildi.

Matt Turner, bu sezonu New England Revolution takımında tamamlamasının ardından gelecek sezondan itibaren Arsenal forması giyecek.

ABD basınına göre Arsenal, bu transfer için 6 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun performansına göre bu bedel, 10 milyon dolara kadar çıkabilecek.

Bu sezon New England Revolution'da 29 maçta kalesinde 37 gole izin veren Turner, ABD Milli Takımı'nda ise 16 karşılaşmada görev aldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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