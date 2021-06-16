Arsasından geçen yolu trafiğe kapattı, vatandaşlar başka yolu kullandı

AFYONKARAHİSAR'da yapılan imar değişikliği nedeniyle mağdur edildiğini öne süren Mevlüt Tayiş, tapulu arsasından geçen yolu kapattı.

AFYONKARAHİSAR'da yapılan imar değişikliği nedeniyle mağdur edildiğini öne süren Mevlüt Tayiş, tapulu arsasından geçen yolu kapattı. Vatandaşlar ise yolun kapalı olduğunu görünce başka yolları kullanmak zorunda kaldı.

?2. Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında bulunan arsada imar değişikliği sonrasında 3-4 senedir sorunlar yaşadığını iddia eden Mevlüt Tayiş, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan çalışmada arsasının yerinin değiştiğini, başka birinin kendi arsasında yer sahibi olarak karşısına çıktığını ve konu ile ilgili bilgi almak için karşısında muhatap bulamadığını öne sürdü. Sorunlarının çözülmesini isteyen Mevlüt Tayiş, kum döktürdüğü yolu araç trafiğine kapattı.

'HİÇBİR ŞEKİLDE MUHATAP BULAMIYORUM'Mevlüt Tayiş, bu iş için 3-4 yıldır mücadele verdiğini ve çözemediğini belirterek, "Belediyede muhatap bulamıyorum. Şu an resmi olan arsamdan yol geçiyor. Ben bu yolu resmi haklarımdan dolayı kapattım. Çevrelerde de resmi yollar var, açılmadı, belediye gelip buraları açmadı. Ada parsellerimde çok büyük bir oynama var, kaydırma var, hani olumsuz yerlere benim arsalarım gitmiş. 23 bin metrekare yerimde 14 bin metrekare yer kaldı. Bununla ilgili belediyeden hiçbir şekilde muhatap bulamıyorum. Bu sorunların çözülmesini istiyorum" dedi. Yoldan geçmek için gelen vatandaşlar ise kapalı olduğunu görünce başka yolları kullanmak zorunda kaldı.

Öte yandan olay sonrası Afyonkarahisar Belediyesi'ne giden Mevlüt Tayiş, Başkan Mehmet Zeybek ile görüştü. Başkan Zeybek, sorunun çözümü noktasında çalışma yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer