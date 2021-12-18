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Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı

Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı
Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, tapulu arazisinden geçen yolu kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle tel çit çekerek ulaşıma kapattı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, tapulu arazisinden geçen yolu kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle tel çit çekerek ulaşıma kapattı. Her gün kullandıkları yolun kapatıldığını gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, Fatih Mahallesi 4. Sokak'tan geçen yolun kendi arsasında kalan kısmını tel örgü çekerek ulaşıma kapattı. Ata, tel örgünün üzerine 'Özel mülk' yazısı astı. Her gün kullandıkları yolun kapatıldığını gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı, başka yolları kullanmak zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ata, gelen ekiplere tapusunu gösterdi. Konunun mahkemede olduğunu ifade eden Hüseyin Ata arsanın kamulaştırılmasını ve bedelinin ödenmesini istedi. Ata, arsasının daha fazla kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.


Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı

Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı

Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı

Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Son Dakika Haberleri

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