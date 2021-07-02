Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değer Tespiti

Bina, Arsa ve Araziler için 2022 yılına ait uygulanacak Emlak Vergi değerlerinin tespitiyle ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan V. U. K'nun mükerrer 49/b maddesi uyarınca Merkez Komisyonca 15. 06.

Bina, Arsa ve Araziler için 2022 yılına ait uygulanacak Emlak Vergi değerlerinin tespitiyle ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan V. U. K'nun mükerrer 49/b maddesi uyarınca Merkez Komisyonca 15. 06. 2021 tarih ve 2021/8 sayılı kararına göre arsa ve arazi metrekare birim değerlerini gösteren listelerin Takdir Komisyonunca oluşturularak, gerekli yasal süreçler tamamlandıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Belediyemiz Takdir Komisyonu, 06. 05. 2021 Perşembe Günü Saat 11: 00'da Pursaklar Belediye Başkanlığı Merkez Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanarak, arsa metrekare birim değerlerine ilişkin tespitler yapılmıştır. Komisyonun 1 nolu kararına göre iç genelge ekinde yer alan listelere uygun olarak asgari ölçüde m² Birim Değer Cetveli doldurulmuş olup, tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük yasal bekleme süresi nedeniyle askıya çıkarılmıştır.

Gerekli bilgiler EK'tedir.

Kaynak: Habermetre