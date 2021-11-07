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Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı Antalya'nın Alanya ilçesinde arsa meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada yaşamını yitiren İbrahim Durmazer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'ndan alındı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde arsa meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada yaşamını yitiren İbrahim Durmazer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'ndan alındı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.D.isimli şahıs kendi üzerinden arsa alıp satmaya çalıştığını iddia ettiği İbrahim Durmazer'in işyerine gitti. İkili burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine L.D. yanında getirdiği tüfek ile Durmazer'i göğsünden vurdu. L.D., olay yerinden kaçtı. Olayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alanya'da özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Durmazer, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayın ardından kaçan şüpheli L.D.'yi yakaladı.

"Cenazesi alındı"

Öte yandan, İbrahim Durmazer'in cenazesi öğle saatlerinde yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ne gönderildi.

Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı

Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı

Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı

İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Son Dakika Haberleri
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