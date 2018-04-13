Arsa Sahiplerine Aralık 2020'ye Kadar Ek Süre Verildi

İnönü Belediyesi tarafından Aşağıkuzfındık Mahallesi'nde 2006 yılında vatandaşlara özel şartlar ile satılan arsalara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un katılımı ile Aşağıkuzfındık Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2006 yılında 442 sayılı köy kanuna ek 3367 sayılı kanun kapsamında vatandaşlara özel şartlar ile satışı yapılan arsalara 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı Kanun ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar bina yapılması ve varsa borçlarının ödenmesi konusunda arsa sahiplerine bilgi verildi.

Aşağıkuzfındık Mahallesi'nde çok sayıda mahalle sakininin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve İnönü Belediyesi'nden ilgili personel katıldı. - ESKİŞEHİR