Arsa Mağdurlarından 'Noel Baba' Kıyafetli Eylem

İzmir'de 1970'li yıllarda satın aldıkları arazilerin tapularını alamayan ve kamuoyunda 'Balçova Arsa Mağdurları' olarak bilinen arazi sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde 'Noel Baba' kıyafetleriyle eylem yaptı.

Yıllardır hem İzmir'de hem CHP Genel Merkezi önünde farklı eylemlerle gündeme gelen 'Balçova Arsa Mağdurları', bu defa yeni yılı simgeleyen 'Noel Baba' kıyafetleriyle seslerini duyurmaya çalıştı. Arsa mağduru binlerce aileyi temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık, 'Noel Baba' kıyafetli grupla birlikte basın açıklamasında bulundu.

Yıllardır imar haklarını alamadıkların öne süren avukat Mustafa Kemal Turan, 'Balçova Arsa Mağdurları' adına konuştu. Avukat Turan, ilk olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya yazdıkları mektubu okudu. Hiçbir belediyenin, vatandaşı 45 yıl boyunca imar mağduru etmediğini ifade eden Turan, "Balçova Arsa Mağdurları'nın alamadıkları imar haklarının 45 katını ve üstelik de 45 gün içinde verenler kimlerdir? Burada eşitsizlik ve adaletsizlik yok mudur?" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Turan, Leonardo da Vinci'nin 'Son akşam yemeği' eserinin replikasını Aziz Kocaoğlu'na iletmek üzere güvenlik görevlilerine teslim etti. Kalabalık grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Öte yandan arsa mağdurları geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Merkezi önünde çizgi film karakteri 'Dalton Kardeşler' kıyafetleriyle eylem yapmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA