Arsa davasında şahitlik yapan aileye, plaj şemsiyesi sopasıyla dayak

ANTALYA'da ziraat teknikeri Seda Güzel (31) ile annesi Gülbahar Görgülü (56) ve babası İrfan Görgülü (56), husumetli oldukları kişi tarafından plaj şemsiyesinin sopasıyla darbedildi.

ANTALYA'da ziraat teknikeri Seda Güzel (31) ile annesi Gülbahar Görgülü (56) ve babası İrfan Görgülü (56), husumetli oldukları kişi tarafından plaj şemsiyesinin sopasıyla darbedildi. Gülbahar Görgülü'nün sağ omzuna 9 dikiş atıldı, Seda Güzel'in kırılan sağ kolu alçıya alındı, İrfan Görgülü'nün sağ gözü morardı.

Olay, 25 Temmuz'da akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir arsa davasında şahitlik yaptıkları için Görgülü ailesi ile M.İ. arasında gerginlik başladı. Olay günü, annesi ve çocuklarıyla apartmandan çıkan Seda Güzel, aralarında sorun olan, aynı binada yaşadıkları M.İ. ile karşılaştı. M.İ., iddiaya göre Seda Güzel ve Gülbahar Görgülü'ye hakaret etti. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. M.İ.'nin, elindeki plaj şemsiyesinin sopasıyla omzuna vurduğu Gülbahar Görgülü'nün kucağındaki 6 aylık torunu Neslihan Karel Güzel yere düştü. Annesinin darbedilmesi ve kızının yere düşmesi üzerine Seda Güzel, M.İ.'nin elindeki şemsiye sopasını almak istedi. M.İ., Güzel'in sağ bileğini çevirerek kırdı.

ŞÜPHELİ SERBESTBu sırada olayın üzerine denk gelen İrfan Görgülü, kızı ve eşinin darbedildiğini görünce tepki gösterdi. M.İ.'nin yakınları da İrfan Görgülü'nün gözüne yumruk attı. Polis merkezine gidip şikayetçi olan aile, darp raporu aldı. Seda Güzel'in sağ kolu alçıya alındı, annesi Gülbahar Görgülü'nün omzuna 9 dikiş atıldı ve sargıya alındı. Baba İrfan Görgülü'nün de sağ gözü morardı. Şikayet üzerine polis merkezinde ifadesi alınan M.İ., ardından serbest bırakıldı.'KIZIMA 'DOKTORLAR ALÇIYI TABLO OLARAK YAPTI' DEDİM'Saldırganın serbest bırakılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Seda Güzel, M.İ.'nin tutuklanmasını istediklerini kaydetti. Seda Güzel, kolundaki alçının nedenini soran 3,5 yaşındaki kızına, durumu açıklamakta zorlandığını, üzülmemesi için kolundaki alçının doktorlar tarafından tablo olarak yapıldığını söylediğini belirtti.Seda Güzel, "Pazar günü apartmandan annemle çıkarken şahısla karşılaştık. Şahıs başını sallayarak tehditte bulundu. Bize küfretmeye başladı ve olay kısa sürede büyüdü. Annemin kucağında 6 aylık bebeğim, kolumda bebek çantam, yanında da 3,5 yaşında kızım vardı. Bir anda şahıs, plaj şemsiyesinin sopasını annemin omzuna vurdu. Annemi ve bebeğimi korumaya çalıştım. Şahsın elindeki sopayı almaya çalıştım ama bileğimi kırdı. Sopa elinde kaldı. Çocuğumu yerde gördüm ama kucağıma alamadım" diye konuştu.'BU DURUMU KIZIMA ANLATMAK ÇOK ZOR'Kızını komşularının yerden aldığını anlatan Seda Güzel, "Annemin sağ omzu kaval köprücük kemiği kırık, 9 dikiş atıldı. Benim sağ bileğim kırık alçılı. Ne çocuğumu kucağıma alabiliyorum ne de emzirebiliyorum. Kızım korkmasın diye alçının üzerine küçük küçük resim yapıyorum. Bu durumu kızıma anlatmak bir anne için çok zor. Bu kızım için bir resim tablosu" dedi.Kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını isteyen Güzel, bugün kendilerinin canının yandığını belirterek, "Başkası mağdur olmasın" dedi. Adaletin kısa sürede yerini bulmasını, plaj şemsiyesi sopasının silah sayılmasını isteyen Güzel, şüphelinin gereken cezayı almasını ve tutuklanmasını istediklerini aktardı. Olay sonrası evden çıkamadıklarını anlatan Güzel, "Kapıyı kilitliyorum. Şahıs dışarıda geziyor, biz eve mahkum olduk. Bebeğimin altını alamıyorum, kucaklayamıyorum. Kızım, 'Anne sen yedirir misin' dediği zaman ellerimle bunu yapamıyorum" diye konuştu.Aldığı yumruk darbesiyle sağ gözü moraran İrfan Görgülü de kızının, eşinin ve kendisinin darbedildiğini belirterek, "Adalet inşallah yerini bulur" dedi.

Olayda sağ omzuna platin takılıp 9 dikiş atılan Gülbahar Görgülü ise ailecek mağdur olduklarını belirterek, "Büyük bir ameliyat geçirdim. Şahıs dışarıda geziyor. Dışarı çıkamıyoruz. O şemsiye biraz yukarı, şah damarıma gelse ben şu an ölmüştüm. Ben ölünce mi adalet yerini bulacak. Bu şahıs ben ölseydim mi tutuklanacaktı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları