'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı
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'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, kamu arazisi satışı vaadiyle 160 kişinin 300 milyon lirasını dolandıran çeteye yönelik 'arsa avcısı' operasyonunda gözaltına alınan 106 kişiden 54'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 52'si de adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da, kamu arazisi satışı vaadiyle 160 kişinin 300 milyon lirasını dolandıran çeteye yönelik 'arsa avcısı' operasyonunda gözaltına alınan 106 kişiden 54'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 52'si de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 32'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Çete lideri Atakan Avcı'nın, tapu memurluğunu bırakarak, soyadını verdiği çeteyi kurduğu ortaya çıktı. Hasan D.'nin de temizlikçiliği bırakıp, çeteye katıldığı ve lüks yaşam sürdüğü belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takibinde 106 kişilik dolandırıcılık çetesi tespit edildi. Kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle çok sayıda kişinin paralarını dolandıran çeteye yönelik geçen hafta 14 ilde eş zamanlı 'arsa avcısı' operasyonu düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri Hasan Y., Turhan B., Gökhan Y. ile 5 tapu memuru, 4 avukat, 2 polis memuru, 1 uzman çavuş ve 1 mühendisin de aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. 160 kişiyi 300 milyon lira dolandırdığı tespit edilen örgüt üyelerine ait 8 araç, 40 iş yeri, konut, arsa ve 30 milyon liraya el koyuldu.

TAPU MEMURLUĞUĞUNDAN ÇETE LİDERLİĞİNE

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 54'ü, serbest bırakıldı. 52 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla 20 kişi tutuklanırken, 32 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çete lideri Atakan Avcı'nın, 1 ay önce yine 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi. Atakan Avcı'nın asıl mesleğinin, tapu memurluğu olduğu, memuriyeti bırakarak, çeteyi kurduğu belirlendi. Avcı'nın, çeteye kendi soyadını verdiği de belirtildi. Avcı'nın, cezaevine girmeden önce mağdur ettiği kişilerden dolandırdığı paralarla lüks yaşam sürdüğü, gayrimenkullerinin olduğu ve açtığı galeride lüks araçların satışını gerçekleştirdiği belirlendi. TEMİZLİKÇİ DE ÇETEDE

Öte yandan adli kontrolle serbest bırakılan çete üyelerinden Hasan D.'nin, temizlikçi firmasında çalışırken, yaklaşık 1 yıl önce çeteye üye olduğu öğrenildi. Çete bünyesindeki faaliyetleri ile kısa sürede büyük kazançlar elde eden Hasan D.'nin, kendisine ait şirket kurduğu, otomobil alım satım işlerinde yoğunlaştığı, pahalı otomobillere binerek, lüks yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Ayrıca çete üyelerinin, tapu müdürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görevlilerini kullanarak, memurların işlem yaptığı alana geçtikleri ve memur gibi işlem yapıp, mağdurlara sahte tapu teslim ettikleri saptandı. Çete üyelerinin, dolandırdıkları paralar ile gece kulübü kapatarak, eğlendikleri de belirlendi.

'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı
'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı
'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı
'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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