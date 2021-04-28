Arsa avcıları operasyonunda 19 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 ilde arsa avcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 106 kişiden 19'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 ilde arsa avcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 106 kişiden 19'u tutuklandı.

Ankara merkezli 14 ilde kamu arazilerinin satışı vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 Nisan'da 106 şahıs gözaltına alınmıştı. Operasyonda 8 araç, 40 taşınmaz ve 30 milyon TL'ye el konulmuştu. Kamu görevlisi örgüt üyeleriyle birlikte sahte sözleşme düzenleyen çete üyelerinin kamu idarelerinin ismini kısaltarak açtıkları şirkete mağdurlar tarafından gönderilen paraları dolandırdıkları belirlenmişti. Gözaltına alınan 106 şüpheliden 53'ü yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 53 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 19'u 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet almak ve vermek' suçlarından tutuklandı. Sorguya alınan diğer 34 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı