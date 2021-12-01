ARŞ. GÖR. DR. MERVE KARAMAN KATILDIĞI uluslararası SERGİLERDE ÇALIŞMALARINI SERGİLEDİ - Haberler
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ARŞ. GÖR. DR. MERVE KARAMAN KATILDIĞI uluslararası SERGİLERDE ÇALIŞMALARINI SERGİLEDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
ARŞ. GÖR. DR. MERVE KARAMAN KATILDIĞI uluslararası SERGİLERDE ÇALIŞMALARINI SERGİLEDİ

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Dr. Merve Karaman, GÖRSED (Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği) tarafından 24 Kasım-03 Aralık 2021 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde Bursa'da düzenlenen Uluslararası jürili karma sergiye ve 27-28...

KARAMAN (Habermetre) - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Dr. Merve Karaman, GÖRSED (Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği) tarafından 24 Kasım-03 Aralık 2021 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde Bursa'da düzenlenen Uluslararası jürili karma sergiye ve 27-28 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek olan 4. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu Sergisine dijital illüstrasyon çizim çalışmaları ile katılmıştır.

Uluslararası Karma Sergisi için Tıklayınız

Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Sergisi için Tıklayınız

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