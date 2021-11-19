Arş. Gör. Dr. Merve Karaman katıldığı sergilerde çalışmalarını sergiledi

KARAMAN (Habermetre) - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Dr. Merve Karaman, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 16- 20 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan ARİTMİ - IARTSYMP 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu jürili karma sergisine, eş zamanlı gerçeleşen 16-22 Kasım 2021 tarihleri arasında ArtAntakya Galeri'nin (ArtAntAkyA International Contemporary Art Show) düzenlediği 6. Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali karma sergisine ve Ekim ayında 02-08 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Kadıköy Luna Grande Art Galeri'de City Lights Görsel Sanatlar sergisine dijital illüstrasyon çalışmaları ile katılmıştır.

ARİTMİ - IARTSYMP 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu sergisi için tıklayınız

ArtAntAkyA International Contemporary Art Show sergisi için tıklayınız

City Lights Görsel Sanatlar sergisi için tıklayınız

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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