Arş. Gör. Dr. Merve Karaman katıldığı sergilerde çalışmalarını sergiledi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Dr. Merve Karaman, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 16-20 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan ARİTMİ - IARTSYMP 1.
KARAMAN (Habermetre) - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Dr. Merve Karaman, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 16- 20 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan ARİTMİ - IARTSYMP 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu jürili karma sergisine, eş zamanlı gerçeleşen 16-22 Kasım 2021 tarihleri arasında ArtAntakya Galeri'nin (ArtAntAkyA International Contemporary Art Show) düzenlediği 6. Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali karma sergisine ve Ekim ayında 02-08 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Kadıköy Luna Grande Art Galeri'de City Lights Görsel Sanatlar sergisine dijital illüstrasyon çalışmaları ile katılmıştır.
ARİTMİ - IARTSYMP 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu sergisi için tıklayınız
ArtAntAkyA International Contemporary Art Show sergisi için tıklayınız
City Lights Görsel Sanatlar sergisi için tıklayınız
2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL— Haberler (@Haberler) November 19, 2021
DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk
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