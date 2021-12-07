Arş. Gör. Dr. Merve Karaman I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi" ye dijital çizim çalışması ile katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arş. Gör. Dr. Merve Karaman I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi" ye dijital çizim çalışması ile katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Arş. Gör. Dr. Merve Karaman I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Dr. Merve Karaman, 01-03 Aralık 2021 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen online/çevrimiçi olarak yapılan "I.

KÜTAHYA (Habermetre) - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Dr. Merve Karaman, 01-03 Aralık 2021 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen online/çevrimiçi olarak yapılan "I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi" ye dijital çizim çalışması ile katılmıştır.

Online Sergi için Tıklayınız

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title