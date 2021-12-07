Arş. Gör. Dr. Merve Karaman I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi" ye dijital çizim çalışması ile katıldı

KÜTAHYA (Habermetre) - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Dr. Merve Karaman, 01-03 Aralık 2021 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen online/çevrimiçi olarak yapılan "I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi" ye dijital çizim çalışması ile katılmıştır.

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