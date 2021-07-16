Arş. Gör. Bahadır ŞENGÜN Dr. Unvanı Almıştır
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Arş. Gör. Bahadır ŞENGÜN Dr. Unvanı Almıştır

Arş. Gör. Bahadır ŞENGÜN Dr. Unvanı Almıştır
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Temmuz - 2021 - DUYURULAR { 12 } Arş.

Temmuz - 2021 - DUYURULAR { 12 } Arş. Gör. Bahadır ŞENGÜN Dr. Unvanı AlmıştırDr. Pınar Yılmaz Eker "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırArş. Gör. Murat SARIBAŞ Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Taner Daştan "Doçent" Unvanı AlmıştırDoç. Dr. Adem Karakaş "Doçent" Kadrosuna AtanmıştırÖğr. Gör. Aydemir Alaca Emekli OlmuşturProf. Dr. Mübeccel Arslan Emekli OlmuşturArş. Gör. Selin ÖZDEMİR Dr. Unvanı AlmıştırDr. Selim Çam "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Öğr. Üyesi İlker Şen "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Şeyda Figül Gökçe "Doçent" Unvanı Almıştır Merve Duydu Boydaş Dr. Unvanı Almıştır Haziran - 2021 - DUYURULAR { 18 } Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aktaş "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Gültekin Coşkun "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi İlknur Şentürk "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Murat Bostancıoğlu "Doçent" Unvanı AlmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Doç. Dr. Ahmet Demirbaş)Merkez Müdürü Görevlendirmesi (Dr. Öğr. Üyesi Fadime İşcen Karasu)Doç. Dr. Güney Nair "Doçent" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDr. Nurcan Bağlam "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Çağdaş Demren "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDr. Yağmur Arıkan "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Asuman Çapar "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Mesut Polatgil "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Levent Ceylan "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bilget Fataha)Kübra Demir Dr. Unvanı AlmıştırAbdulkadir Şeker Dr. Unvanı AlmıştırHasan Durukan Dr. Unvanı Almıştır Mayıs - 2021 - DUYURULAR { 37 } Dr. İlknur Eninanç "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Tülay Kars Fertelli "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Serap Şahin Bölükbaşı "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Funda Evcili "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. İsmail Şalk "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Meryem Acara Eser "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Malik Ejder Yıldırım "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Özcan Bektaş "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Fatma Özkan Tuncay "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Bekir Levent Mesci "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDekan Ataması (Prof. Dr. Barış Atalay Uslu)Dr. Öğr. Üyesi Serdar Koçkanat "Doçent" Unvanı AldıDoç. Dr. Dilek Şahin "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Eda Erdiş "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Meral Öztürk "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Neşe Keklikcioğlu Çakmak "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Savaş Kocabaş "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Neşe Kurt Özkaya "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Said Alpagut Şenel "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Zeliha Burcu Yurtsal "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Yusuf Ziya Oğrak "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Seyda Şahin "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Burhanettin Çiğdem "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Duran Karakaş "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Hasan Özalp "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Fatih Poyraz "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Murat Köksal "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. İbrahim Tuğkan Şeker "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Yaşar Taştemur "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Ahmet Duran Ataş "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Ahmet Yüksel "Profesör" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Alptekin Ulutaş "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Dogan Engin Alnak "Doçent" Kadrosuna AtandıDr. Murat Fatih Tuna "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Koray Karabulut "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Sait Bardakçı "Doçent" Kadrosuna AtandıSevinç Yıldız Dr. Unvanı Almıştır Nisan - 2021 - DUYURULAR { 2 } Dr. Öğr. Üyesi İlker Temizer "Doçent" Unvanı AldıDr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuğkan Şeker "Doçent" Unvanı AldıDr. Öğr. Üyesi Ahmet Duran Ataş "Doçent" Unvanı AldıDr. Öğr. Üyesi Yaşar Taştemur "Doçent" Unvanı AldıMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Doç. Dr. Metin Polat)Dr Öğr. Üyesi Özcan Işık "Doçent" Unvanı AldıAysel Arslan Dr. Unvanı AlmıştırOğuz Selim Kobaza Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Selman Ablak "Doçent" Unvanı Almıştır

Kaynak: Habermetre

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Arş. Gör. Bahadır ŞENGÜN Dr. Unvanı Almıştır - Haberler
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