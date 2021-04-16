ARROW, yeni ürünlerini Dubai EXPO'da ilk kez görücüye çıkarmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARROW, yeni ürünlerini Dubai EXPO'da ilk kez görücüye çıkarmaya hazırlanıyor

ARROW, yeni ürünlerini Dubai EXPO'da ilk kez görücüye çıkarmaya hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

XR teknolojisiyle ARROW, Dubai EXPO'da V8-Leo, S6-Relax Süper Temiz Akıllı Tuvalet, Veah serisi termostat sprinkleri, Jiangnan serisi özelleştirilmiş alan, Premium Custom Pure-renkli porselen gibi yeni ürünlerini tanıtacağını duyurdu.

XR teknolojisiyle ARROW, Dubai EXPO'da V8-Leo, S6-Relax Süper Temiz Akıllı Tuvalet, Veah serisi termostat sprinkleri, Jiangnan serisi özelleştirilmiş alan, Premium Custom Pure-renkli porselen gibi yeni ürünlerini tanıtacağını duyurdu.

2020 Dubai EXPO China Pavilion için porselen banyo malzemeleri tedarikçisi ünvanını aldıktan sonra ilk kez fuara katılacak olan ARROW için Dubai EXPO'nun ilk önemli konferansı olduğu açıklandı. XR teknolojisiyle ARROW, Dubai EXPO'da V8-Leo, S6-Relax Süper Temiz Akıllı Tuvalet, Veah serisi termostat sprinkleri, Jiangnan serisi özelleştirilmiş alan, Premium Custom Pure-renkli porselen, vs. gibi yeni ürünlerini tanıtacak. Ek olarak şirketin, global stratejilerini ve 10 yıllık denizaşırı dağıtım planını açıkladığı, bunun da gelecekteki akıllı yaşam vizyonunu gösterdiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, Dubai EXPO gibi bir platform sayesinde, önümüzdeki 10 yıl içerisinde şirket, denizaşırı ülkelerde yapılan uygulamalar için çalışmalarını hızlandıracak, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında yer alan ülkelerde daha fazla çaba sarfedecek ve global pazara atılım için Orta Doğu pazarı için öncelikler belirleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Fatih Terim Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ARROW, yeni ürünlerini Dubai EXPO'da ilk kez görücüye çıkarmaya hazırlanıyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 14:48:10. #1.15#

title