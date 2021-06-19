Arpalı köyüne çok amaçlı salon
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Arpalı köyüne çok amaçlı salon

Arpalı köyüne çok amaçlı salon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Arpalı köyünde eski okul binasının çok amaçlı salon haline dönüştürüldüğü bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Arpalı köyünde eski okul binasının çok amaçlı salon haline dönüştürüldüğü bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Sayın Valimizin desteği ve talimatları ile Arpalı köyümüzdeki eski okul binası çok amaçlı ortak kullanım alanı haline getiriliyor. Sosyal tesis olarak ve çeşitli amaçlarla vatandaşlarımıza hizmet verecek olan yapımı devam eden bina inşaatını İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar ile beraber inceledik. Çok amaçlı salonun kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımızın hizmetine girmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - KÜTAHYA

Arpalı köyüne çok amaçlı salon
Arpalı köyüne çok amaçlı salon
Arpalı köyüne çok amaçlı salon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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