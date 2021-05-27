Arpaçay'da peyzaj çalışmaları başlatıldı

Arpaçay'da yapımı tamamlanan yol, refüj ve parklarda peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Arpaçay'da yapımı tamamlanan yol, refüj ve parklarda peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yaptırılan 2020 yılında yaptırılan Atatürk Parkı, Alettin Avcı Parkı, Aşıklar Parkı, Aylan Bebek Çocuk Parkı ve Sağlık Parkı peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor. Başkan Erçetin Altay'ın girişimleriyle yaptırılan parklar, rengarenk çiçekler Arpaçaylıların hizmetine sunulacak.

Arpaçay'a yaptığı desteklerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Başkan Erçetin Altay, "Osmanlının ilk başkenti şehzadeler diyarı Yeşil Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan 5 adet park Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Arpaçaylı hemşerilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan başta Arpaçay'da uzun yıllar Belediye Başkanlığı yapmış Merhum Alattin Avı Parkı, olmak üzere Atatürk Parkı ve diğer parklarda peyzaj çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerince park, bahçe ve refüjlere çiçek ekiliyor. Ekilen çiçeklere can suyu veriliyor. Yapılan çalışmalarla Arpaçay çehresi değişti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı