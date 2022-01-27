Arpaçay'da okulların tadilatı yapılıyor - Haberler
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Arpaçay'da okulların tadilatı yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Arpaçay'da okulların tadilatı yapılıyor

Arpaçay'da köylülerden örnek davranış, ara tatili fırsat bilen köylüler ve okul idaresi sınıflarda boya ve tadilat yapıyor.

ARPAÇAY, KARS (İHA) - Arpaçay'da köylülerden örnek davranış, ara tatili fırsat bilen köylüler ve okul idaresi sınıflarda boya ve tadilat yapıyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Atçılar köyünde köylüler okul idaresiyle bir araya gelerek okulun eksiklerini gidermek için kolların sıvadı.

Köylüler, okul idaresi ile birlikte okulu bir taraftan boyadılar, diğer taraftan da okulun eksiklerini giderdiler. Öğrencilerin daha sağlıklı, daha güzel ve temiz sınıflarda eğitimlerini sürdürmeleri için yapılan dayanışmanın diğer köylere örnek olması bekleniyor.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü köy okulunun bakım, onarım, boya ve badanasında emeği geçen köylüler ve okul idaresine teşekkür etti. - KARS

Arpaçay'da okulların tadilatı yapılıyor

Arpaçay'da okulların tadilatı yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Arpaçay, Kars, Okul, Yerel, Haber

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