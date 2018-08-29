Arpaçay'da Köy İçi Yollar Kilit Parke Oluyor

Kars'ta köy yolları sıcak asfalt yapılırken, köy içi yolları de kilit parke döşeniyor.

Arpaçay'da Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından köy içi yolların kilit parke yapılması çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Köy ana yollarının sıcak asfalt yapılmasının ardından köy içi yollarında kilit taş döeşenmesi vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, 2018 KÖYDES kapsamında ihale edilen Arpaçay Köyleri Kilit Parke Taşı Döşeme İşine ait çalışmaları yerinde görerek ilgili firma çalışanlarından bilgiler aldı.

Arpaçay'da Kümbet ve Polat köylerinin köy içi kilit parke taş yol yapılmalarının tamamlandığını ifade eden kaymakam Abdil Koç, Melikköy'de yol çalışmlarının devam ettiğini belirtti.

Arpaçay'da yapılan ihaleyle 5 köye daha yol yapılacak. 2018 yılı sonunda Arpaçay'da 20 bin metrekare yol yapılması hadefleniyor. KÖYDES kapsamında yapılan yollarının çoğunun kış girmeden tamamlanması planlanıyor. - KARS