Arpaçay'da kök kenevir ele geçirildi

09.08.2019 10:21

Arpaçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 128 adet kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Arpaçay İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde H.K.'ya ait evin önünde 944, C.A.'nın evinin bahçesinde ise 184 olmak üzere toplam bin 128 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevirler, olay yerinde yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ise gerekli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İHA