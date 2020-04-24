Arpaçay'da havai fişekli 23 Nisan coşkusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Arpaçay'da havai fişekli 23 Nisan coşkusu - Haberler
Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Arpaçay, Güncel, Haber

Arpaçay'da havai fişekli 23 Nisan coşkusu

Arpaçay'da havai fişekli 23 Nisan coşkusuGAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kars'ın Arpaçay ilçesinde havai fişekle gösterisiyle kutlandı.

24.04.2020 00:53 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:59
Arpaçay'da havai fişekli 23 Nisan coşkusu

Arpaçay'da havai fişekli 23 Nisan coşkusu

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kars'ın Arpaçay ilçesinde havai fişekle gösterisiyle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Arpaçay İlçe protokolü ana sınıfı öğrencilerini evlerinde ziyaret edip hediyeler verdi. Kurumlara ait araçlar ise bayrak ve balonlarla süslenerek konvoy eşliğinde ilçe turu attı. Çocuklar evlerinin balkon ve pencerelerinden bayraklarla konvoyu selamladı. Sabah saatlerinde başlayan kutlama coşkusu, akşam saat 21.00'de Yurt genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Arpaçay'da doruğa ulaştı.

Arpaçay Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte saat 21.00'de Türkiye ile eş zamanlı olarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu, ardından marşlar çalındı. Türk Bayrağının rengini simgeleyen kırmızı ve beyaz balonlarının uçurulmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Tacettin Durmuş tarafından ateşlenen havai fişekler Arpaçay semalarını aydınlattı. İlçe halkı ve çocuklar havai fişekli 23 Nisan coşkusunu, bayraklarla süslenmiş balkonlarından izleyerek alkışlarla destekledi. 23 Nisan coşkusunu ilçe meydanında ise Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Belediye Başkanı Erçetin Altay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Işıklar, Emniyet Amiri Yıldırım Ören ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Avcı birlikte yaşadı.

Kutlamalar sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100'üncü yılını, yani iki bayramı Yurt genelinde olduğu gibi Arpaçay'da coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

Bu yılki bayramı koronavirüs nedeniyle kısıtlı bir şekilde kutladıklarını da belirten Kaymakam Koç, 'Bu sene çok farklı bir 23 Nisan yaşadık. Malum ülkemiz sıkıntılı bir zamandan geçiyor. Biz de bu durumdan etkilendik. Geçtiğimiz yıl gibi olmasa da yine de de çok tatlı bir 23 Nisan yaşadık' dedi.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay da, Büyük Öder Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatarak, bugün ilçede 100 yıllık coşkunun bir kez daha yaşandığını söyledi. 100 yıl önce bugün aynı zamanda Gazi Meclis'in de açıldığı belirten Başkan Altay, 'İlçemizde bugün koronavirüs nedeniyle kısıtlı kutlama törenleri yapmamıza rağmen coşkulu bir gün yaşadık. Gündüz başlayan kutlama törenlerimiz akşamda havi fişek gösterisi ile sonladı. Özellikle çocuklarımız 23 Nisan coşkusu yaşadı. Halkımız balkonlarından ve evlerinin önünden bu coşkuya ortak olarak İstiklal Marşı eşliğinde akışlarla destek verdi. Gündüz araçlarımızı Türk Bayraklarıyla süsleyerek çocuklarımıza ulaştık ve onlara çeşitli hediyeler verdik' diye konuştu.

Arpaçay'da havai fişekli 23 Nisan coşkusu

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Yener Demet Akalın
Spor Mesut Özil Loris Karius Emre Belözoğlu Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla Tbmm Çocuk Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Arpaçay'da havai fişekli 23 Nisan coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 01:28:21. #1.14#
title