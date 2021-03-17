Arpaçay'da gıda denetimi
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Arpaçay'da gıda denetimi

17.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:04
Arpaçay'da gıda denetimi

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde gıda ve hijyen denetiminde bulundu.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde gıda ve hijyen denetiminde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Arpaçay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Arpaçay'da gıda denetimi yaptı. Ekipler girdikleri markette ürünleri denetledi, unlu mamuller ve süt ürünleri reyonlarındaki eksikliklerle ilgili market yöneticilerini uyardı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde marketlerde bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakıldı. Hijyen konusunda alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

Öte yandan gıda ve hijyen denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Arpaçay'da gıda denetimi
Arpaçay'da gıda denetimi
Arpaçay'da gıda denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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