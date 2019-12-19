Arpaçay'da çalınan hayvanlar Bayraktar köyünde bulundu
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Arpaçay'da çalınan hayvanlar Bayraktar köyünde bulundu

Arpaçay'da çalınan büyük baş hayvanların bir kısmı Bayraktar Köyü'nde bulundu.

19.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:33
Arpaçay'da çalınan hayvanlar Bayraktar köyünde bulundu

'da çalınan büyük baş hayvanların bir kısmı Bayraktar Köyü'nde bulundu.


Arpaçay'a bağlı Telek Köyünde 10.10.2019 tarihinde meydana gelen 5 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar hayvanların Bayraktar köyünde olduğu tespit edildi.


Bunun üzerine harekete geçen , çalınan büyükbaş hayvanlardan 3 tanesi merkeze bağlı Bayraktar Köyünde şüpheli 2 kişiye ait ahırda buldu. Olayla ilgili şüpheli 3 kişiyi gözaltına alan jandarma, çalınan hayvanları sahibine teslim etti. Jandarma 2 büyük baş hayvanın bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Konuyla ilgili olarak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA
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