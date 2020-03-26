Arpaçay'da caddeler günlük yıkanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› Arpaçay'da caddeler günlük yıkanıyor - Haber
Arpaçay, Türkiye, Altay, Kars, Yaşam

Arpaçay'da caddeler günlük yıkanıyor

Arpaçay'da vatandaşların sağlığı için cadde ve kaldırımlar günübirlik yıkanıyor.

26.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:23
Arpaçay'da caddeler günlük yıkanıyor

Arpaçay'da vatandaşların sağlığı için cadde ve kaldırımlar günübirlik yıkanıyor. Başkan Altay, çalışmalara bizzat eşlik ediyor.

Türkiye'de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. Kars'ın Arpaçay İlçesi'nde ise cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından suyla yıkanarak günübirlik dezenfekte ediliyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, belediye ekiplerince rutin olarak yapılan çalışmalara eşlik ediyor. Altay, belediye ekipleriyle birlikte yıkama çalışması yapıyor.

Vatandaşların sağlıklarının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Başkan Erçetin Altay, "Dünya'yı saran koronavirüs salgını karşısında ülkemizin aldığı tedbirlere ek olarak, belediye ekipleri olarak, gerek ilçe merkezindeki cadde ve sokakların, gerek resmi kurumları, özel apartmanları, tamamında dezenfekte çalışması yapıyoruz. Sokakları normal suyla temizledikten sonra arkasından dezenfekte etmek için ilaçlı suyla yıkıyoruz" dedi.

Altay, "bu süreç çok zorlu bir süreç, bu zorluğu, hükümetimiz başta Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun ekibi, bürokratı ile siyasetçisiyle, bölgemizde de 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanımız Adem Çalık ile birlikte hükümetimizin bize verdiği destekle bizde Arpaçay'da bu süreci en iyi atlatmanın alternatif yollarını arıyoruz. Tabi hükümetimizin yayımlamış olduğu genelgeler dahilinde belli başlı işyerlerimiz tamamı kapalı, belediye olarak denetliyoruz. Arpaçay'daki tüm kurum ve kuruluşlar, koordineli bir şekilde bu sürecin en iyi şekilde atlatılmasına yönelik üstün gayretler sarf ediliyor. Umarım bu süreci en iyi şekilde atlatarak mutlu yarınlara adım atarız" diye konuştu.

Arpaçay Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler, cadde ve kaldırımları ilk olarak tazyikli suyla yıkıyor, ardından yıkanan caddeler tekrar ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Belediye yıkama çalışmalarını vatandaşların sağlıkları için günü birlik yapıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haber
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı Haber
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haber
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza
Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haber
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi Haber
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu...
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor
Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise James Bond Demet Şener Olga Kurylenko
Spor Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Servet Yazıcı Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Kadın Açıklama
Şu an buradasınız: Arpaçay'da caddeler günlük yıkanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 14:40:18. #1.15#
title