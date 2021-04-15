Arpaçay'da bir köy karantinaya alındı
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Arpaçay'da bir köy karantinaya alındı

Arpaçay'da bir köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Arpaçay'da bir köy karantinaya alındı.

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Arpaçay'da bir köy karantinaya alındı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyü Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Köy girişinde görevlendirilen jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay ilçesi Carcıoğlu köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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