Arpaçay Belediyesi Gaziantep belediyesi kardeş belediye oldu
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Arpaçay Belediyesi Gaziantep belediyesi kardeş belediye oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda düzenlenen 'Kardeş Şehirler İstişare Toplantısı'nda Arpaçay Belediye Başkanlığı ile Gaziantep Belediye Başkanlığı kardeş belediye seçildi.

16.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:36
Arpaçay Belediyesi Gaziantep belediyesi kardeş belediye oldu

Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda düzenlenen 'Kardeş Şehirler İstişare Toplantısı'nda Belediye Başkanlığı ile Belediye Başkanlığı kardeş belediye seçildi.


Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.


Arpaçay'da yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken başkan Erçetin Altay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in destekleriyle Arpaçay'da yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti.


Arpaçay Belediyesi ile Gaziantep Belediyesi'nin 'kardeş belediye' olmasının Arpaçay'a çok büyük avantajlar sağlayacağını ifade eden Altay, Arpaçaylıların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu sözlerine ekledi. - KARS

Kaynak: İHA
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