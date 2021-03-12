Arpa ve buğday ekili alanlar kontrol edildi
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Arpa ve buğday ekili alanlar kontrol edildi

12.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:45
Arpa ve buğday ekili alanlar kontrol edildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde buğday ve arpa ekili alanlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontroller yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde buğday ve arpa ekili alanlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontroller yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçe Tarım Müdürlüğümüzde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından tarım alanlarında hastalık ve zararlıları kontrol altına alabilmek ve erken müdahale etmek amacıyla buğday ve arpa ekili olan tarım alanlarında arazi kontrolü yapılmıştır. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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