ARPA TOHUMU DESTEĞİ İÇİN ONLİNE BAŞVURULAR BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kırsal kalkınmayı artırmak amacıyla çiftçilere yönelik başlattığı tohum desteğini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kırsal kalkınmayı artırmak amacıyla çiftçilere yönelik başlattığı tohum desteğini sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Türkiye'de bir ilke imza atarak, 2021 yılı tarımsal destek başvurularını elektronik ortama taşıdı. Yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı paylı olmak üzere arpa tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, 31 Ağustos'a kadar "baskenttarim. ankara. bel. tr" adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan akıllı kent uygulamalarını ve teknolojik yenilikleri Başkentlilerle buluştururken bir yandan da çağa uygun olarak birçok hizmeti elektronik ortama taşıyarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Başkent'te kırsal kalkınmayı desteklemek ve başkent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla tarımsal desteklerini artıran Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Türkiye'de bir ilke imza atarak, 2021 yılı tarımsal destek programları için online başvuru sürecini başlattı.

ARPA TOHUMU İÇİN ONLİNE BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi buğday, mısır, yonca, domates ve biber fidesi online başvurularından sonra şimdi de arpa tohumu desteği için 31 Ağustos tarihine kadar çiftçi başvurularını alacak.

1 Temmuz'da başlayan yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı paylı arpa tohumu destek programına Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan Başkentli çiftçiler başvuruda bulunabilecek. Online başvuruda bulunan Başkentli çiftçiler arpa-buğday tohumu desteklerinden yalnızca birini almaya hak kazanacak.

KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA VE NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Arpa tohum desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, "baskenttarim. ankara. bel. tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

2021 yılı tarımsal destek başvuru tarihlerinin sona ermesiyle birlikte tohum desteği almaya hak kazanan çiftçiler noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Şeffaf belediyecilik ilkesi gereği kura çekilişi ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Habermetre