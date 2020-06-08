Arpa tarlasında başlayan yangın ağaçlandırma sahasına sıçradı Manisa'nın Selendi ilçesinde arpa ekili bir tarlada başlayan yangın tarlanın yanındaki ağaçlandırma sahasına da sıçradı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde arpa ekili bir tarlada başlayan yangın tarlanın yanındaki ağaçlandırma sahasına da sıçradı. Yangında 18 dönüm tarım alanı ile 15 dönüm ağaçlandırma sahası küle döndü.

Manisa'nın Selendi ilçesi Kınık Mahallesi Yanık mevkiindeki Killik Tepede bulunan Mustafa İşlek'e ait 18 dönümlük arpa ekili bir tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle tarlanın hemen yanındaki orman işletmeye ait ağaçlandırma sahasına sıçradı. Yangına Demirci Orman İşletme Müdürlüğü, Selendi Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve Selendi İtfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangında 18 dönüm tarım alanı ile 15 dönüm ağaçlandırma sahası küle dönerken kontrol altına alınan yangın sonrası ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapılıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA