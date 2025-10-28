Haberler

Arpa Fiyatları Artıyor: Türkiye'deki Piyasa Verileri

Güncelleme:
TÜRİB Elektronik Ürün Senedi piyasasında arpanın tonu 11,91 lira, Anadolu Ticaret Borsalarında ise 12,3 liradan işlem görüyor. Ekmeklik buğday ortalaması 13,73 lira, makarnalık buğday 12,92 lira. TMO'nun yapacağı 250 bin ton yemlik arpa ithalatı, fiyatları bastıramadı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasasında arpanın tonu ortalama 11,91 lira olurken, Anadolu şehirlerindeki Ticaret Borsalarında ortalama 12,3 liradan işlem gördü.

Tarım ürünlerinin işlem gördüğü ELÜS piyasasında işlem hacminde öne çıkan arpa, buğday ve mısır için haftalık fiyat gelişimi açıklandı.

20-24 Ekim haftasında ekmeklik buğdayın haftalık işlem ortalaması kilogram başına 13,73 lira olarak gerçekleşirken, makarnalık buğdayda 12,92 lira oldu.

TÜİK'in bitkisel üretim tahmininde yüzde 26 düşüş beklediği arpada ise haftalık işlem ortalaması 11,91 liraya çıktı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 30 Ekim'de 250 bin ton yemlik arpa ithalatı yapacağına yönelik açıklaması bile arpa fiyatlarını frenlemedi. Anadoluda bazı borsalarda ise arpanın kilosu ortalama 12,30 liradan işlem gördü.

TMO alım fiyatının üzerinde seyrediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi, 3 Haziran'da, alım fiyatlarını makarnalık buğdayda 13 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, a'rpada ise 11 bin lira olarak açıklamıştı.

Makarnalık buğday fiyatları alım fiyatlarının altında kalırken, arpa alım fiyatlarının ton başına 1300 lira üzerine kadar çıktı.

Yem fiyatlarında sürekli yükseliş arpa fiyatlarını ne kadar daha etkileyecek merak konusu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
