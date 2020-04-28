Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, canlı yayında öğrencilerle "100. Yıl Marşı"nı seslendirdi
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Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, canlı yayında öğrencilerle "100. Yıl Marşı"nı seslendirdi

FMV Işık Okulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda özel bir çalışmayla kutladı.

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, canlı yayında öğrencilerle
28.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:10

FMV Işık Okulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda özel bir çalışmayla kutladı.

Her yıl 23 Nisan'da gerçekleştirilen kutlama töreni, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital platformlar üzerinden canlı olarak yapıldı.

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu tarafından bestelenen ve öğrenciler tarafından sözleri yazılan "100. Yıl Marşı" da herkesin evinden katıldığı yayında yorumlandı. Pancaroğlu ile 72 öğrencinin enstrümanlarıyla eşlik ettiği eserin videosu, sosyal medyada yayımlandıktan sonra yoğun ilgi gördü.

Öğrenciler, hazırladıkları birbirinden renkli etkinlikleri ve yaşadıkları coşkuyu, okulun sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Her yıl öğrencilerin eserlerinin sergilendiği geleneksel "Işıklı Renkler Resim Sergisi"ni de sanal ortama taşındı. 23 Nisan temasıyla gerçekleşen ve okulun web sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan dijital sergide bin esere yer verildi.

Feyziye Mektepleri Vakfı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı anısına "Atatürk Kitapları Serisi"ne bir yenisini ekledi. FMV Işık Okulları öğretmenlerinin hazırladığı, Atatürk'ün yaşamından kesitler sunan "Işıklıkların Kılavuzu" kitabı hem basılı hem de e-kitap versiyonuyla okuyucunun beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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