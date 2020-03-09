Around The World Filmi
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Around The World, açgözlü bir kurbağa ile iddiaya girip dünyayı dolaşmaya başlayan bir maymunun hikayesini konu ediyor. Passepartout, dünyayı dolaşmanın hayalini kuran bir marmoset maymunudur. Bir gün açgözlü bir kurbağa olan Phileas ile yolu kesişen Passepartout onunla büyük bir iddiaya girer. İkili, 80 gün içinde dünyayı dolaşmak ve bu süreçte 10 milyon istiridye toplamak üzere birbirlerine meydan okur. Bu sayede dünyayı gezmek için fırsat yakalayan Passepartout, sürprizlerle dolu heyecan verici bir maceraya atılır.
Yönetmen: Samuel Tourneux
Senaryo: Gerry Swallow
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Around The World
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 22.01.2021
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Kaynak: InterSinema.com