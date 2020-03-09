Around The World Filmi
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Around The World Filmi

Around The World filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Around The World filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:57
Around The World Filmi

Around The World, açgözlü bir kurbağa ile iddiaya girip dünyayı dolaşmaya başlayan bir maymunun hikayesini konu ediyor. Passepartout, dünyayı dolaşmanın hayalini kuran bir marmoset maymunudur. Bir gün açgözlü bir kurbağa olan Phileas ile yolu kesişen Passepartout onunla büyük bir iddiaya girer. İkili, 80 gün içinde dünyayı dolaşmak ve bu süreçte 10 milyon istiridye toplamak üzere birbirlerine meydan okur. Bu sayede dünyayı gezmek için fırsat yakalayan Passepartout, sürprizlerle dolu heyecan verici bir maceraya atılır.

Yönetmen: Samuel Tourneux

Senaryo: Gerry Swallow

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Around The World

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 22.01.2021


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Kaynak: InterSinema.com

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