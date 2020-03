Around The World Filmi Around The World filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Around The World filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Around The World, açgözlü bir kurbağa ile iddiaya girip dünyayı dolaşmaya başlayan bir maymunun hikayesini konu ediyor. Passepartout, dünyayı dolaşmanın hayalini kuran bir marmoset maymunudur. Bir gün açgözlü bir kurbağa olan Phileas ile yolu kesişen Passepartout onunla büyük bir iddiaya girer. İkili, 80 gün içinde dünyayı dolaşmak ve bu süreçte 10 milyon istiridye toplamak üzere birbirlerine meydan okur. Bu sayede dünyayı gezmek için fırsat yakalayan Passepartout, sürprizlerle dolu heyecan verici bir maceraya atılır. Yönetmen: Samuel Tourneux Senaryo: Gerry Swallow Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Around The World Yapımcı Firma: Filmartı Film Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: Fransa Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 22.01.2021

Kaynak: InterSinema.com