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Arouna Kone 1 yıl daha Sivasspor'da

DG Sivasspor, deneyimli futbolcu Arouna Kone ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

Arouna Kone 1 yıl daha Sivasspor'da
11.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:53

DG Sivasspor, deneyimli futbolcu Arouna Kone ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı. Kone yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

Kadrosunu güçlendiren Süper Lig takımlarından Sivasspor, iç transferde de gaza bastı. Sivasspor, Aroune Kone ile uzun süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyordu. Son olarak yapılan görüşmelerde kırmızı-beyazlı ekip, Fildişi Sahilli futbolcu ile 1 yıllığına daha anlaştı.

Sözleşmesi sona eren Kone ile yeni sözleşme için anlaşan Yiğidolar, transfer haberini kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Paylaşılan videoda Kone ile ilgili fotoğraflar yer aldı.

Öte yandan Kone, geçtiğimiz sezon 33 maçta 7 gol ve 4 asist ile oynadı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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