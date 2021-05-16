Aronya meyvesi tarımda yeni alanlara yatırım yapmak isteyenlere fırsat yarattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda yeni ve kar getiren alanlara yatırım yapmak isteyenlere aronya meyvesi yetiştirmeleri önerisinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda yeni ve kar getiren alanlara yatırım yapmak isteyenlere aronya meyvesi yetiştirmeleri önerisinde bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık tarafından bu alanda faaliyet göstermek isteyenler için aronya meyvesi üretimine ilişkin fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırlandı.

Rapora göre, üzümsü meyvelerin önemi ve yetiştiriciliği gittikçe önem kazanırken, son yıllarda ihracat imkanlarının artması nedeniyle bu tip ürünlere talep her geçen yıl artıyor.

Bu kapsamda, aronya da tarım ve gıda sektörü açısından büyük önem taşıyor. Sağlık açısından çok yararlı olan aronya vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor.

Aronya, gerek birim alandaki getirisi gerekse sağlık açısından sahip olduğu yararlardan dolayı dünya çapında çok aranan meyve türlerinden biri iken Türkiye için yeni bir meyve olarak öne çıkıyor.

Meyve, son yıllarda dünya çapında popüler oldu. Türkiye'de ilk defa 2017'de Bakanlığa bağlı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından iki aronya çeşidi tescil edilip sertifikalı fidanları üretilmeye başlandı.

Kullanım alanları

Ekonomik değeri yüksek olan aronya meyvesi, farklı alanlarda kullanılabiliyor.

Aronya meyveleri meyve suyu, dondurma ve süt sanayisinde, kurusu meyvesi ekmek, çörek, kek, puding ve pastalarda, baharat, reçel, marmelat ve konserve sanayisinde, kuru yaprağı ve kuru meyvesi çay olarak kullanılıyor.

Kuru meyvesi, çiçekleri, kökleri ve yaprakları ilaç sanayisinde değerlendirilebiliyor. Aronya krem ve sabunlarda, cilt bakımında ve esans ham maddesi olarak kozmetik sanayisinde de kullanılıyor.

Son yıllarda Türkiye'de yeni aronya bahçeleri kurulmasına karşın, artan iç talebin yurt içi üretimle karşılanması için tekniğine uygun aronya üretim alanlarının oluşturulması gerekiyor.

Raporda, Türkiye'de bu meyvenin üretiminin artması oldukça önem taşıdığı vurgulanıyor. Bu alanda yapılacak yatırımla hem iç talep karşılanacak hem de ihracat yapılması söz konusu olacak. Türkiye'nin aronya pazarında küresel üstünlüğe sahip olmasının mümkün olabileceği de değerlendiriliyor.

Türkiye'nin aronya ihtiyacı nedeniyle, Bakanlığın sağladığı sertifikalı fidan ve kredi destekleriyle yeni aronya bahçelerinin kurulması teşvik ediliyor.

Rapordaki değerlendirmeler dikkate alındığında, aronya bahçesi kurulması fizibil bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması üçüncü yılda gerçekleşirken, dikilen fidanın yaşına göre dördüncü yılda, yapılan yatırım ve işletme masrafları karşılanıp kara geçiliyor. Ancak yatırım yaparken iklim, arazi ve diğer ekolojik koşullara dikkat edilmesi gerekiyor.

Aronya bahçesi kurulurken, iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi ile yer ve çeşit seçimi önem taşıyor. Bu hususlar yanında, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları dikkate alındığında söz konusu meyvenin üretiminin karlı bir alan olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık